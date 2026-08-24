Câmara de Cambé realiza 26ª sessão com votação de projetos e homenagens

A Câmara Municipal de Cambé promove nesta segunda-feira (24), às 18h, a 26ª sessão ordinária do ano. A reunião será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Legislativo, permitindo que a população acompanhe as decisões dos vereadores.

Entre os itens da pauta, destaca-se a votação única do veto parcial ao projeto que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, denominada “Fibrocidadania”. O veto do Executivo incide sobre o artigo que detalha as regras para emissão e renovação do documento.

Os parlamentares também vão analisar o projeto de decreto legislativo referente à aprovação das contas do município de Cambé relativas ao exercício financeiro de 2024, com base no parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Outro destaque da sessão é a Moção Honrosa à Associação Esportiva Philia Handebol Master, reconhecendo o trabalho da entidade na promoção do esporte, inclusão social e envelhecimento ativo, além da representatividade em competições de diferentes níveis.

Em primeira discussão, serão avaliados dois projetos de lei: um institui o Dia Municipal do Cuidado Integral e da Educação em Diabetes, com o objetivo de promover ações de conscientização e prevenção da doença; o outro concede título de utilidade pública ao Grupo Escoteiro Harmonia Cambé, que atua desde 2015 no desenvolvimento de crianças e jovens do município.

A sessão ainda contará com a participação de um munícipe na Tribuna Livre, que abordará o projeto relacionado ao título de utilidade pública do Grupo Escoteiro Harmonia Cambé. Os vereadores também apresentarão indicações de melhorias para a cidade.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br