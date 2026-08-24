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Explosão de gás interdita 13 casas e deixa feridos na zona norte de São Paulo

Explosão de gás interdita 13 casas no Jaraguá, zona norte de São Paulo, deixa feridos e mobiliza equipes de emergência e assistência social.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Uma explosão provocada por um botijão de gás interditou 13 residências na madrugada de domingo (23) na zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 4h, em uma casa localizada na Rua Anan Moreira dos Santos Mattos, no bairro Jaraguá. Segundo informações da Defesa Civil municipal, além do imóvel atingido diretamente, outras 12 casas vizinhas foram consideradas em risco e tiveram que ser evacuadas preventivamente.

Equipes da Defesa Civil estadual e municipal estiveram no local para avaliar a situação e dar suporte aos moradores. O Corpo de Bombeiros mobilizou 11 viaturas para atender a ocorrência. Três pessoas ficaram feridas; uma delas precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Penteado, enquanto as outras duas receberam auxílio de vizinhos e não necessitaram de atendimento médico especializado.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio da Subprefeitura de Pirituba, cadastrou 18 famílias para o programa de auxílio aluguel. Além disso, 32 famílias encontraram abrigo temporário em casas de parentes. A Defesa Civil permanece na área prestando apoio e monitorando a situação das residências interditadas, que seguem sem liberação nesta segunda-feira (24). A Polícia Civil realizou perícia no local para investigar as causas do acidente.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#assistência social#Corpo de Bombeiros#Defesa Civil#explosão de gás#interdição de casas#Jaraguá#são paulo#ZONA NORTE
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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