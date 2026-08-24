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TRE-SP mantém inelegibilidade de Pablo Marçal até 2032 após negar recurso

TRE-SP mantém inelegibilidade de Pablo Marçal até 2032 e multa de R$ 420 mil por uso indevido dos meios de comunicação na campanha de 2024.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu manter a inelegibilidade do ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, até o ano de 2032. A decisão foi tomada pelo presidente do TRE-SP, José Antonio Encinas Manfré, que rejeitou o recurso especial eleitoral apresentado por Marçal.

Além da inelegibilidade, permanece válida a multa de R$ 420 mil aplicada ao político. A condenação refere-se ao uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2024.

Na mesma decisão, o tribunal também analisou um recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE), que buscava reverter parte da decisão colegiada anterior. O MPE pretendia restabelecer a condenação de Marçal por captação e gastos ilícitos de recursos e por abuso de poder econômico, mas o pedido foi negado.

Segundo o magistrado responsável, embora tenha sido comprovado o uso irregular dos meios de comunicação social, não houve provas suficientes para condenar Marçal por abuso do poder econômico.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#campanha eleitoral#Eleições#inelegibilidade#justiça eleitoral#multa#Pablo Marçal#são paulo#TRE-SP
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