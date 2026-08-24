Copel inicia mutirão para regularizar cabos em Cambé

Ação vai alcançar 140 postes na Avenida Antônio Raminelli

A Copel inicia nesta terça-feira (25) a segunda etapa do mutirão de regularização de cabos de telecomunicações em Cambé. O trabalho segue até sexta-feira (28), concentrado na Avenida Antônio Raminelli, no Jardim Ana Rosa, onde 140 postes foram mapeados para fiscalização e adequação.

As equipes irão trabalhar das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. A operação terá participação de 11 empresas de telecomunicações, além do acompanhamento da Copel e apoio da Prefeitura de Cambé.

O objetivo é identificar e corrigir situações envolvendo cabos de internet e telefonia instalados de forma irregular, além de retirar materiais que não estão mais em uso e permanecem presos aos postes.

Operadoras foram notificadas para participar da força-tarefa

As empresas responsáveis pelos serviços de telefonia e internet foram comunicadas previamente pela Copel para que disponibilizem equipes durante os quatro dias de operação.

Em entrevista ao Portal Cambé, Douglas Bausewein, gerente de base da Copel Norte, explicou que a divisão do trabalho em vários dias pretende permitir que as operadoras façam as adequações de maneira organizada e, principalmente, com segurança.

Segundo ele, os 140 postes já foram previamente mapeados, facilitando a atuação conjunta das equipes durante o mutirão.

A retirada e manutenção dos cabos pertencentes às redes de telecomunicações são de responsabilidade das próprias operadoras. A Copel atua na fiscalização da ocupação dos postes e na cobrança das adequações necessárias.

Primeira etapa retirou 450 quilos de cabos

O volume retirado em uma ação anterior mostra a quantidade de material acumulado na infraestrutura urbana.

Na primeira etapa informada pela Copel, 14 postes foram regularizados e aproximadamente 450 quilos de cabos e equipamentos em desuso ou instalados irregularmente foram retirados.

Além da aparência das vias, o excesso de fios e instalações fora do padrão preocupa pela segurança. Cabos baixos, soltos, abandonados ou instalados de maneira inadequada podem interferir na circulação de pedestres e veículos e dificultar intervenções na rede.

Moradores cobram organização dos fios há anos

A situação dos postes carregados por redes de telefonia e internet não é um problema recente em Cambé. Em diferentes bairros, é comum encontrar grande quantidade de cabos, sobras enroladas e fios aparentemente sem utilização.

Por isso, a expectativa é que o trabalho realizado no Jardim Ana Rosa seja ampliado gradualmente para outras ruas e bairros da cidade.

A regularização também ajuda a organizar o espaço disponível nos postes, que é compartilhado pelas empresas de telecomunicações seguindo normas técnicas e de segurança.

Copel destaca necessidade da participação das empresas

O técnico regional de Compartilhamento da Copel, André Sena, reforçou que o resultado da força-tarefa depende diretamente da presença das operadoras notificadas.

Segundo ele, as empresas recebem os avisos antecipadamente e há diálogo para definir os dias mais adequados para a execução dos trabalhos.

A intenção é concentrar as equipes no mesmo trecho para acelerar a retirada de materiais inutilizados e corrigir instalações que estejam fora das normas.

Arapongas já retirou mais de 900 quilos de materiais

A Copel também vem promovendo operações semelhantes em outras cidades da região.

Em Arapongas, uma ação recente regularizou 22 postes da Rua Andorinhas e resultou na retirada de aproximadamente 150 quilos de cabos e materiais irregulares.

Somando dois mutirões anteriores realizados na Avenida Maracanã, onde foram removidos 764 quilos, a quantidade retirada dos postes da cidade já supera 900 quilos.

O exemplo reforça a dimensão do problema causado pelo acúmulo de redes antigas e equipamentos que permanecem nos postes mesmo depois de deixarem de ser utilizados.

Serviço em Cambé começa nesta terça-feira

O mutirão na Avenida Antônio Raminelli será realizado entre terça-feira (25) e sexta-feira (28 de agosto), nos seguintes horários:

Manhã: das 9h às 11h30

das 9h às 11h30 Tarde: das 13h30 às 17h

das 13h30 às 17h Local: Avenida Antônio Raminelli, Jardim Ana Rosa

Avenida Antônio Raminelli, Jardim Ana Rosa Postes mapeados: 140

140 Operadoras notificadas: 11

O trabalho pretende melhorar a organização da infraestrutura compartilhada e reduzir a presença de cabos abandonados ou instalados de forma irregular.

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