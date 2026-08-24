Londrina Tsuru garante vaga na final do Paranaense Sub-17 feminino após vitória sobre o Imperial

O Londrina Tsuru conquistou uma vaga na final do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino Sub-17 ao vencer o Imperial por 3 a 0 no Estádio do Café, no domingo (23). Com esse resultado, a equipe segue invicta na competição e aguarda a definição do adversário da decisão, que será conhecido na próxima semana.

A final será realizada em dois jogos, com datas ainda a serem confirmadas. Por ter a melhor campanha, o Londrina decidirá a partida decisiva em casa. O time lidera o grupo com 12 pontos, tendo vencido todos os seus quatro jogos até agora. Nas rodadas anteriores, o Londrina Tsuru superou o Shabureya por 8 a 1, o Paraná Clube por 6 a 0 e o Oeste Brasil por 7 a 0.

No confronto contra o Imperial, os gols foram marcados por Fabia, Mari e Kauane. Com essa atuação, o Londrina soma 24 gols marcados e apenas um sofrido, mantendo o melhor ataque e defesa do torneio.

Larissa Leal, atleta de 16 anos da equipe, destacou o papel da comissão técnica e a união do grupo nos resultados alcançados. Segundo ela, o apoio mútuo e a confiança no trabalho desenvolvido são fundamentais para o desempenho positivo.

O técnico Johnny Gonçalves ressaltou a importância do Paranaense como vitrine para as jogadoras, já que as partidas são transmitidas ao vivo pelo YouTube, ampliando a visibilidade do futebol feminino local. Ele também enfatizou o avanço do projeto e a busca constante por melhorias para fortalecer a modalidade em Londrina.

O Campeonato Paranaense Sub-17 feminino é disputado por cinco equipes em turno único, com os dois melhores classificados avançando para a final. A competição é organizada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF-PR). O Londrina Tsuru conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), administrado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br