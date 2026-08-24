Cambé reúne Luisa Canziani e candidatos ao Governo e Senado em ato político

A deputada federal Luisa Canziani realizou na última sexta-feira, 21 de agosto, um ato de lançamento de sua campanha eleitoral em Cambé, no Norte do Paraná. O evento reuniu apoiadores, prefeitos, lideranças políticas e candidatos que disputam diferentes cargos nas eleições de 2026.

O Portal Cambé acompanhou o evento e conversou com Luisa Canziani, além dos candidatos Alex Canziani, Alexandre Curi e Sandro Alex. As entrevistas abordaram a campanha eleitoral, a relação com Cambé e os projetos apresentados por cada candidato para o Paraná.

Luisa exerce atualmente mandato de deputada federal na legislatura 2023–2027 e disputa novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo União Brasil.

Luisa Canziani destaca relação com Cambé

Ao conversar com o Portal Cambé, Luisa Canziani afirmou estar entrando no novo período eleitoral com expectativa positiva e destacou a atuação que, segundo ela, manteve durante seu mandato no Norte do Paraná.

“Expectativa alta, muita alegria e muita gratidão por esse tempo que a gente representou o nosso Estado, representamos a cidade de Cambé e a região Norte do Paraná com muita dedicação”, declarou.

A candidata disse ainda que escolheu Cambé para realizar o evento por considerar a cidade importante em sua trajetória política e regional.

Segundo Luisa, a intenção era promover uma atividade aberta que permitisse a participação dos moradores.

“Queríamos que fosse especial, que fosse em Cambé, que fosse em um local aberto, para que o povo de Cambé pudesse sentir o quanto nós nos orgulhamos dessa terra, da cidade de Cambé e do nosso povo”, afirmou.

Alex Canziani também participa do evento

O ex-deputado federal Alex Canziani, pai de Luisa, também participou da agenda. Em 2026, ele está registrado como candidato a deputado estadual pelo Avante.

Em entrevista ao Portal Cambé, Alex destacou a presença de lideranças municipais no encontro e citou o prefeito de Cambé, Conrado Scheller.

Segundo Alex Canziani, mais de 50 prefeitos de diferentes municípios do Paraná teriam participado do evento. O número foi informado pelo próprio candidato durante a entrevista.

Para ele, a presença das lideranças demonstra a articulação política construída em torno da candidatura de Luisa.

Alexandre Curi fala sobre disputa pelo Senado

Outro participante foi Alexandre Curi, deputado estadual e candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026.

Curi disputa uma das duas vagas paranaenses ao Senado pelo Republicanos, com o número 100.

Em entrevista ao Portal Cambé, ele defendeu uma atuação no Senado mais próxima das cidades e afirmou que pretende direcionar seu mandato, caso eleito, às demandas dos municípios paranaenses.

“O Paraná precisa voltar a ter força no Senado. Nós precisamos voltar a ter protagonismo e ter um senador municipalista, um senador que conhece o Estado e que vai priorizar políticas públicas”, declarou.

Durante a conversa, Curi também apresentou posicionamentos políticos e ideológicos que pretende defender em Brasília e criticou o volume de recursos federais destinado ao Paraná.

As afirmações fazem parte do discurso eleitoral do candidato e refletem sua avaliação sobre a representação do Estado no Congresso Nacional.

Sandro Alex defende continuidade da atual gestão estadual

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, também esteve em Cambé. Uma agenda divulgada antes da visita já previa compromissos eleitorais do candidato em Londrina, Cambé e Arapongas durante a sexta-feira, 21 de agosto.

Sandro Alex é candidato ao Governo pelo PSD, partido do atual governador Ratinho Junior, e apresenta sua candidatura como continuidade do grupo que atualmente administra o Estado.

Durante a entrevista ao Portal Cambé, ele afirmou que pretende manter projetos iniciados na atual administração estadual.

“A nossa proposta é avançar, acelerar o Paraná”, disse.

Sandro também citou investimentos realizados ou encaminhados em Cambé durante a gestão de Ratinho Junior e destacou sua passagem pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística.

Trevo da Esperança entra no discurso sobre Cambé

Entre as obras mencionadas pelo candidato está o projeto conhecido em Cambé como Viaduto da Esperança, atualmente denominado oficialmente pelo Estado como novo Trevo da Esperança, na BR-369.

Neste caso, a obra citada durante a entrevista já possui etapas administrativas concretas.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná formalizou em maio de 2026 o contrato para a intervenção, com investimento de R$ 25,7 milhões. O projeto prevê rebaixamento da pista principal da BR-369, implantação de marginais e duas passagens superiores fazendo a ligação da região da Rua da Esperança.

Antes disso, a Prefeitura de Cambé havia desenvolvido e encaminhado o projeto ao Governo do Estado. A obra é tratada há anos como uma das principais demandas de mobilidade urbana do município, especialmente por causa do intenso fluxo de veículos na BR-369 e da divisão territorial provocada pela rodovia.

Cambé ganha espaço nas agendas eleitorais de 2026

A passagem dos candidatos mostra que Cambé começa a ganhar espaço nas agendas da campanha eleitoral de 2026.

Com mais de 100 mil habitantes e inserida em uma das regiões metropolitanas mais populosas do Paraná, a cidade tradicionalmente recebe candidatos a cargos estaduais e federais durante os meses que antecedem as eleições.

Nas últimas semanas, diferentes nomes da política estadual passaram ou anunciaram compromissos na cidade, em busca de aproximação com eleitores, lideranças comunitárias e representantes políticos locais.

Para o eleitor, esse período também amplia a oportunidade de conhecer pessoalmente candidatos, ouvir propostas e comparar os compromissos apresentados por cada grupo político.

Portal Cambé mantém espaço aberto a todos os candidatos

O Portal Cambé mantém seu espaço jornalístico aberto aos candidatos de diferentes partidos e grupos políticos que realizarem agendas públicas no município.

Candidatos ao Governo do Paraná, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa ou outros cargos que estiverem em Cambé e quiserem conceder entrevista podem solicitar cobertura por meio de suas assessorias.

O objetivo é oferecer ao eleitor informações sobre as diferentes candidaturas, permitindo que cada cidadão acompanhe as propostas, faça suas próprias comparações e forme sua opinião de maneira independente.

As declarações dos candidatos reproduzidas nesta reportagem foram concedidas ao Portal Cambé durante o evento e representam as posições de cada entrevistado.

Acompanhe o Portal Cambé durante as eleições de 2026 para conferir entrevistas, agendas, propostas e a movimentação política na cidade. Compartilhe a reportagem e participe do debate nos comentários com respeito às diferentes opiniões.