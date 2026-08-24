TV Brasil transmite ao vivo Ferroviária x Internacional na final do Brasileiro Feminino Sub-17

A TV Brasil exibe nesta segunda-feira (24), às 20h45, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 entre Ferroviária e Internacional. A partida acontece na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O confronto de volta está marcado para o dia 30 de agosto, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

A Ferroviária chega à decisão com uma campanha invicta, sem sofrer gols na fase de grupos e com 36 gols marcados. O time eliminou o São Paulo nas quartas de final e superou o Corinthians na semifinal, vencendo ambos os jogos decisivos.

O Internacional também se destacou na competição, liderando seu grupo com 43 gols feitos e apenas quatro sofridos. Nas fases eliminatórias, o clube gaúcho passou por Santo André e Vasco, garantindo vaga na final com vitórias expressivas.

A transmissão faz parte do compromisso da TV Brasil em ampliar a visibilidade do futebol feminino. Além do Sub-17, a emissora transmite jogos das Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão Feminino e também já exibiu partidas da Liga de Basquete Feminino.

A equipe de transmissão conta com o narrador Thiago Julianelli, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal, reforçando a presença feminina no jornalismo esportivo.

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo canal aberto, TV por assinatura, parabólica e pela plataforma TV Brasil Play, disponível para acesso online e via aplicativo para Android e iOS.

Os telespectadores também podem participar da votação popular para escolher a Craque da Torcida no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que reconhece destaques do futebol feminino em 2026. A votação é gratuita e segue aberta até 31 de outubro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br