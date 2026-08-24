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Nordeste busca investimentos internacionais para projetos na Caatinga durante COP17

Nordeste apresenta projetos para captar investimentos e restaurar a Caatinga na COP17, buscando soluções para segurança hídrica e energia limpa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Representantes dos nove estados do Nordeste brasileiro estão em Ulaanbaatar, na Mongólia, participando da 17ª Conferência das Nações Unidas de Combate à Desertificação (COP17). O objetivo é captar recursos para iniciativas de segurança hídrica, transição energética e restauração do bioma Caatinga.

A delegação do Consórcio Nordeste participa de painéis e reuniões com entidades financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Mecanismo Global das Nações Unidas, além de instituições nacionais como o BNDES, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Entre os temas em destaque está o recaatingamento, estratégia que une restauração ecológica, adaptação climática e desenvolvimento sustentável, valorizando o conhecimento das comunidades locais.

Outro ponto importante é o Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica (PTE-NE), que integra ações de proteção ambiental, competitividade econômica, inclusão social, inovação e fortalecimento institucional. Entre os projetos apresentados estão soluções para convivência com a seca, como cisternas, barragens subterrâneas e sistemas de dessalinização descentralizada.

O Consórcio Nordeste também busca apoio para o Fundo Caatinga, criado para centralizar recursos e facilitar o financiamento de projetos regionais. Nas reuniões bilaterais com organismos como o Banco Mundial, FIDA-ONU e o Novo Banco de Desenvolvimento, as prioridades são segurança hídrica, transição energética com foco em hidrogênio verde e combustíveis renováveis, além da restauração de áreas degradadas e fortalecimento da bioeconomia local.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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##sustentabilidade#Caatinga#COP17#investimentos#MEIO AMBIENTE#nordeste#segurança hídrica#transição energética
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