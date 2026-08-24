Nordeste busca investimentos internacionais para projetos na Caatinga durante COP17

Representantes dos nove estados do Nordeste brasileiro estão em Ulaanbaatar, na Mongólia, participando da 17ª Conferência das Nações Unidas de Combate à Desertificação (COP17). O objetivo é captar recursos para iniciativas de segurança hídrica, transição energética e restauração do bioma Caatinga.

A delegação do Consórcio Nordeste participa de painéis e reuniões com entidades financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Mecanismo Global das Nações Unidas, além de instituições nacionais como o BNDES, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Entre os temas em destaque está o recaatingamento, estratégia que une restauração ecológica, adaptação climática e desenvolvimento sustentável, valorizando o conhecimento das comunidades locais.

Outro ponto importante é o Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica (PTE-NE), que integra ações de proteção ambiental, competitividade econômica, inclusão social, inovação e fortalecimento institucional. Entre os projetos apresentados estão soluções para convivência com a seca, como cisternas, barragens subterrâneas e sistemas de dessalinização descentralizada.

O Consórcio Nordeste também busca apoio para o Fundo Caatinga, criado para centralizar recursos e facilitar o financiamento de projetos regionais. Nas reuniões bilaterais com organismos como o Banco Mundial, FIDA-ONU e o Novo Banco de Desenvolvimento, as prioridades são segurança hídrica, transição energética com foco em hidrogênio verde e combustíveis renováveis, além da restauração de áreas degradadas e fortalecimento da bioeconomia local.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br