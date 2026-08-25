Candidatos à Presidência intensificam agendas com entrevistas e encontros em 24 de agosto

Os candidatos à Presidência da República movimentaram a segunda-feira (24) com agendas diversas, incluindo entrevistas, reuniões e encontros com diferentes setores da sociedade. As atividades fizeram parte da preparação para a campanha eleitoral e ações de comunicação.

Edmilson Costa, do PCB, concedeu entrevista ao Monitor Mercantil, abordando temas de sua plataforma. Flávio Bolsonaro, do PL, esteve em São Paulo, onde participou de reunião na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e, à noite, marcou presença no evento Veja Premiação TOP30, no Palácio Tangará.

Hertz Dias, do PSTU, participou de entrevista ao podcast Três Irmãos, também em São Paulo. Ele destacou propostas para enfrentar monopólios, combater a precarização do trabalho e defender melhores salários, além de criticar a dependência econômica do país.

Renan Santos, do partido Missão, reuniu-se com investidores e empresários na capital paulista, discutindo temas econômicos e de desenvolvimento.

Romeu Zema, do Novo, esteve em Belford Roxo, onde se encontrou com pastores e pessoas afetadas pelo vício em apostas online. Zema defendeu políticas públicas para combater o problema e, à noite, participou de sabatina na TV Globo.

Ronaldo Caiado, do PSD, compareceu ao evento Pacto Brasil de Futuro, na Casa Jereissati, em São Paulo. O candidato afirmou que a educação será prioridade em seu eventual governo.

Samara Martins, da UP, visitou o acampamento de funcionários demitidos da Agespisa, em Teresina, após a privatização da empresa. Ela defendeu a industrialização nacional e a soberania econômica do Brasil.

Wilson Grassi, do Democrata, teve reuniões com sua equipe de comunicação e concedeu entrevista à Gazeta de São Paulo.

Augusto Cury, do Avante, participou de sabatinas na TMC/Transamérica e Canal Rural, defendendo a divisão do BNDES para melhor atender microempresas e evitar desemprego em massa diante dos avanços tecnológicos.

Os candidatos Clariana Barão (DC), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Rui Costa Pimenta (PCO) não tiveram compromissos públicos nesta segunda-feira. Já Pablo Marçal (PRTB) está impedido de realizar campanha e participar de debates por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br