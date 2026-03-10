BRDE e RioFilme Unem Forças para Impulsionar o Setor Audiovisual

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a RioFilme realizaram um encontro estratégico para discutir o fortalecimento do setor audiovisual. O evento contou com a presença de lideranças das duas instituições, além de representantes da área cultural do Paraná e de Curitiba.

Foco no Fundo Setorial do Audiovisual

Durante a reunião, um dos principais temas abordados foi o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que é um dos principais instrumentos de incentivo federal ao setor. O objetivo foi articular novas formas de apoio a projetos e produções, além de iniciativas da economia criativa.

Objetivos do Encontro

O encontro visou não apenas discutir o atual cenário do fomento audiovisual, mas também explorar novas oportunidades de colaboração entre as instituições e a comunidade cultural. A intenção é ampliar o alcance e a eficácia das ações de incentivo no setor.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br