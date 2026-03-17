Brasil Fica Fora do Mundial Feminino de Basquete Após Derrota para a China

A seleção brasileira feminina de basquete não participará do Mundial pela terceira vez consecutiva. Em um confronto decisivo nesta terça-feira (17), o time comandado pela técnica Pokey Chatman foi derrotado pela China, vice-campeã mundial, por 83 a 71, em Wuhan.

Desempenho no Grupo A

Com o resultado, o Brasil terminou em quinto lugar no Grupo A, somando três derrotas e duas vitórias. A República Tcheca, com o mesmo número de vitórias, levou a melhor nos critérios de desempate e garantiu a quarta vaga do grupo. A China avançou em segundo, enquanto a Bélgica liderou a chave e Mali ficou com a terceira posição.

A Última Partida

O Brasil entrou na última rodada precisando de uma combinação favorável de resultados, mas acabou dependendo apenas de si para seguir no campeonato. O jogo contra a China começou equilibrado, mas as asiáticas abriram vantagem no terceiro quarto. Apesar da reação brasileira no último período, a China controlou o placar e garantiu a vitória.

Destaques da Partida

A ala-pivô Damiris Dantas foi o destaque brasileiro, anotando 26 pontos. Pelo lado chinês, Han Xu brilhou com 22 pontos e oito rebotes. A ausência da pivô Kamilla Cardoso, que saiu após cometer a quinta falta, foi sentida pelo time brasileiro.

Próximas Oportunidades

Sem participar do Mundial desde 2014, o Brasil buscará novas chances de classificação para a Olimpíada de Los Angeles 2028 em torneios futuros, incluindo um evento internacional em agosto e a AmeriCupW de 2027.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br