Diversidade no Serviço Público Aumenta com Concurso Nacional Unificado

As duas edições do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão promovendo uma mudança significativa na representatividade do serviço público no Brasil. Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, apresentou recentemente em Brasília o balanço do concurso, destacando o aumento da diversidade entre os aprovados.

Aumento da Diversidade nas Aprovações

Os concursos CNU de 2024 e 2025 visaram reconstruir a capacidade de formulação de políticas públicas, trazendo para o serviço público brasileiros de diversas origens étnicas, regionais e de gênero. Segundo dados apresentados, 40,5% dos aprovados em 2025 foram beneficiados por cotas para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, superando os 33,6% de 2024.

Participação Feminina e Regional

A participação feminina também aumentou, passando de 37% para 48,4% entre as edições do concurso. O Nordeste viu um aumento nos aprovados de 26% para 29,3%. No CNU 2025, o Sudeste concentrou 34,5% das aprovações, enquanto o Centro-Oeste teve 25,3%. As regiões Norte e Sul contribuíram com 5,2% e 5,7% das aprovações, respectivamente.

Desafios e Projeções Futuras

Desde 2023, 19.381 novos servidores ingressaram no serviço público, com um saldo positivo de 2.835 servidores devido a aposentadorias. No entanto, o número ainda não compensa as perdas de 73.580 servidores entre 2016 e 2022. Esther Dweck reitera a necessidade de novos concursos para suprir a carência de pessoal, especialmente diante das aposentadorias previstas entre 2026 e 2030.

Conformidade com o Arcabouço Fiscal

As contratações respeitam a Lei Complementar nº 200/2023, que limita o crescimento das despesas públicas. A ministra defende que novas admissões não ultrapassarão os limites orçamentários estabelecidos, garantindo que o serviço público continue operando dentro das regras fiscais vigentes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br