Ações Sustentáveis Marcam Celebração do Dia Mundial da Água na Região Oeste

O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, será antecipado na região Oeste do Paraná com uma série de atividades promovidas pelo Instituto Água e Terra (IAT). Nesta quarta-feira, 18 de março, ocorre o Dia do Desafio Ambiental, que visa engajar a comunidade em práticas sustentáveis e de conscientização ecológica.

Iniciativas Sustentáveis

Entre as ações planejadas, destaca-se o plantio simbólico de espécies nativas do Paraná. A iniciativa acontecerá em 22 municípios da região Oeste, reforçando a importância da preservação e recuperação da flora local. A atividade é parte de um esforço contínuo para promover a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental.

Educação Ambiental

Além do plantio, a programação inclui oficinas educativas focadas na conservação dos recursos hídricos e na importância da água para a vida no planeta. Essas oficinas visam informar e sensibilizar a população sobre práticas cotidianas que podem ser adotadas para reduzir o desperdício de água.

Limpeza de Rios

Complementando as atividades, haverá uma mobilização para a limpeza de rios na região. Esta ação pretende não apenas melhorar a qualidade da água, mas também incentivar a comunidade a adotar uma postura ativa na proteção dos recursos naturais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br