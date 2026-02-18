A Prefeitura de Cambé convoca a população para participar da Audiência Pública da Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2025. O evento acontecerá em 26 de fevereiro de 2026, às 9h, na Câmara Municipal de Cambé.

Transparência na Prestação de Contas

Durante a audiência, serão apresentados os dados e resultados das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde nos últimos meses de 2025. Os relatórios incluirão informações sobre atendimentos, investimentos, aplicação de recursos e indicadores assistenciais, além da produção das unidades de saúde.

Importância da Participação Comunitária

A participação da comunidade é crucial. Os cidadãos poderão acompanhar os números, esclarecer dúvidas e contribuir com sugestões para melhorar os serviços de saúde em Cambé. Este envolvimento garante a transparência e o controle social sobre os recursos públicos utilizados.

Compromisso com a Transparência

O evento cumpre a legislação vigente, que determina a prestação de contas periódica à população e ao Legislativo. Isso reforça o compromisso coletivo com a melhoria contínua do atendimento à saúde na cidade.

