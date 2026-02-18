Os Carnavais de Antonina e Morretes, no litoral do Paraná, encerraram-se com sucesso, reafirmando ambas as cidades como importantes polos de tradição e alegria popular. As festividades, realizadas de 13 a 17 de fevereiro, atraíram milhares de foliões, promovendo um ambiente seguro e organizado.

Folia em Antonina e Morretes

Em Antonina, o carnaval de rua atraiu mais de 75 mil pessoas, destacando sua força cultural. Já em Morretes, o evento reuniu mais de 10 mil participantes entre 14 e 17 de fevereiro, em meio ao charme das ruas históricas.

Garantia de Segurança

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) desempenhou papel crucial na segurança dos eventos. Com o apoio do 9º Batalhão e cadetes do Curso de Formação de Oficiais, o policiamento ostensivo e estratégico garantiu tranquilidade aos foliões.

Interação Comunitária

A Equipe de Interação Comunitária da PMPR adotou uma abordagem educativa, distribuindo materiais informativos e brindes, reforçando a proximidade com a população. Pulseiras de identificação para crianças também foram distribuídas, facilitando a localização dos responsáveis em caso de desencontro.

Compromisso Continuado

Mesmo após o término das festividades, a PMPR continua comprometida com a segurança no Paraná, planejando operações estratégicas durante datas de maior fluxo de pessoas ao longo do ano.

