Governo Anuncia Novo Hospital em Imbituva com Investimento de R$ 25 Milhões

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Governo do Estado do Paraná

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, juntamente com o secretário de Saúde, Beto Preto, anunciou nesta quinta-feira (19) a construção de um novo hospital em Imbituva, localizado na região Centro-Sul do estado. O projeto visa melhorar o atendimento de saúde local, incorporando uma estrutura moderna e bem equipada.

Estrutura do Novo Hospital

O hospital contará com 48 leitos e será equipado com um centro obstétrico, além de salas destinadas a cirurgias de pequeno porte, abrangendo especialidades como ortopedia, vascular, otorrinolaringologia e oftalmologia. A infraestrutura também incluirá áreas para internação clínica e enfermarias, garantindo um atendimento abrangente à população.

Investimento e Participação

O investimento total para a construção do hospital é de R$ 25 milhões. Deste montante, R$ 12 milhões serão providos pelo governo estadual, enquanto o restante será financiado pela Prefeitura de Imbituva. Esta parceria visa assegurar a viabilidade do projeto e sua conclusão no menor tempo possível.

Impacto na Saúde Regional

A construção do hospital em Imbituva representa um avanço significativo para a saúde na região Centro-Sul do Paraná. A nova unidade de saúde deverá melhorar o acesso a tratamentos médicos de qualidade e reduzir a necessidade de deslocamentos para outras cidades em busca de atendimento especializado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

