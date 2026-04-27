Polícia Militar apreende eletrônicos e perfumes sem nota em ônibus no Oeste do Paraná

Na noite de sexta-feira (24), a Polícia Militar do Paraná realizou uma apreensão de produtos eletrônicos e perfumes sem documentação fiscal em Santa Tereza do Oeste, região Oeste do Estado. A operação foi conduzida por equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar durante uma abordagem a um ônibus intermunicipal que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu e Cascavel, na rodoviária local.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram duas bolsas contendo perfumes de origem estrangeira, identificando um passageiro como responsável pelo transporte dos itens. Segundo o relato, ele estaria levando os produtos para terceiros mediante pagamento.

Na sequência, outras quatro malas foram encontradas com duas passageiras, contendo mais aparelhos eletrônicos e perfumes, todos sem a devida regularização aduaneira. No total, foram apreendidos 80 aparelhos eletrônicos, entre celulares e um tablet, além de 104 frascos de perfumes de diferentes marcas.

Diante da situação, a Polícia Federal foi acionada e orientou pela apreensão das mercadorias, que foram encaminhadas à Receita Federal para as providências legais cabíveis.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br