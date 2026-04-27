Cambé abre inscrições para curso gratuito de sobrancelhas com modelagem e henna

A Prefeitura de Cambé, em colaboração com o Senac Paraná, está oferecendo um curso gratuito de modelagem e aplicação de henna para sobrancelhas. O objetivo é capacitar os participantes com técnicas atuais e o uso correto dos produtos, ampliando as oportunidades de atuação no mercado de beleza.

Com carga horária total de 21 horas, as aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, e seguem até 12 de maio. As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, no Centro da Juventude, situado na Avenida Pedro Viriato P. de Souza, número 953.

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, que tenham concluído pelo menos o 5º ano do ensino fundamental. O conteúdo do curso inclui estudo de formas e fisionomia, análise do perfil do rosto, técnicas de correção de falhas, passo a passo da modelagem, limpeza da pele para aplicação da henna, uso adequado do produto, cobertura de pelos brancos e coloração com henna.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas online. A iniciativa busca fortalecer a qualificação profissional e facilitar o acesso a novas oportunidades de trabalho na área de estética.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br