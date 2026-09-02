Anvisa suspende produção de sabão líquido e amaciante da Unilever em Vinhedo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão temporária da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta quarta-feira (2). A medida tem caráter preventivo e visa garantir que os próximos lotes fabricados não apresentem riscos à saúde dos consumidores.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após uma inspeção conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, realizada entre 24 e 28 de agosto. Durante a vistoria, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), como problemas nos controles de produção, liberação de produtos e monitoramento da água utilizada nos processos.

Além disso, a agência apontou fragilidades na investigação e correção de problemas detectados pela própria empresa. Apesar das irregularidades, a Anvisa informou que não há indícios de contaminação microbiológica ou outros riscos nos lotes já comercializados, por isso não foi necessário suspender a venda ou recolher produtos do mercado.

Em nota, a Unilever Brasil afirmou que já iniciou as ações corretivas exigidas pela Anvisa e suspendeu temporariamente a produção de sabão líquido e amaciante na unidade. As demais linhas de produtos de cuidados com a casa seguem funcionando normalmente. A empresa declarou ainda que está colaborando com a agência reguladora e considera as recomendações importantes para aprimorar seus processos internos.

A fiscalização faz parte de uma série de ações integradas da Anvisa para monitorar fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos de limpeza e desinfecção. Neste ano, já foram realizadas sete inspeções em empresas do setor, incluindo alguns dos principais fabricantes do país.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br