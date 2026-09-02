Cambé ainda tem 259 residências sem energia após temporal

Cambé ainda registra 259 residências sem fornecimento de energia elétrica após o forte temporal que atingiu o Paraná entre a noite de segunda-feira (31 de agosto) e a madrugada de terça-feira (1º). Segundo atualização da Copel, equipes continuam trabalhando para reparar os danos provocados pelo vento e pelas descargas elétricas.

A tempestade derrubou árvores, danificou postes e provocou o rompimento de cabos em diferentes pontos do Estado. No momento mais crítico da ocorrência, cerca de 180 mil consumidores chegaram a ficar sem energia no Paraná.

Copel continua trabalhando para restabelecer energia

Desde a noite de segunda-feira, equipes da companhia estão mobilizadas para reconstruir trechos da rede e restabelecer gradativamente o fornecimento.

Em Cambé, o número de imóveis afetados caiu ao longo dos trabalhos, mas 259 residências ainda permanecem sem energia em decorrência dos danos provocados pelo temporal.

A recuperação pode exigir intervenções mais demoradas em locais onde houve queda de árvores sobre a rede, quebra de postes ou rompimento de cabos.

Norte do Paraná ainda tem mais de 1,3 mil imóveis sem energia

O problema não está restrito a Cambé. De acordo com os dados divulgados, 1.321 residências ainda estavam sem energia na região Norte do Paraná por consequência direta do temporal.

Entre as regiões informadas, o Noroeste aparece com o maior número de unidades ainda desligadas.

Residências sem energia após o temporal no Paraná

Noroeste: 2.876

2.876 Campos Gerais e Centro-Sul: 2.552

2.552 Norte: 1.321

1.321 Região Metropolitana de Curitiba: 480

480 Oeste: 209

209 Sudoeste: 72

72 Litoral: 10

Os números mostram uma redução expressiva em relação ao momento mais intenso do temporal, quando aproximadamente 180 mil consumidores ficaram desligados em todo o Estado.

Ventos e raios provocaram danos à rede elétrica

Segundo a Copel, a combinação de ventos fortes e grande incidência de raios provocou danos severos ao sistema elétrico paranaense.

Além das quedas de árvores e galhos sobre a fiação, foram registrados postes danificados e cabos rompidos. Esse tipo de ocorrência exige que as equipes façam a retirada dos obstáculos e, em alguns casos, reconstruam partes da rede antes que a energia possa ser religada com segurança.

Temporal deixou reflexos em várias cidades do Paraná

A ocorrência desta semana voltou a mostrar como temporais acompanhados de ventos fortes podem afetar rapidamente a distribuição de energia.

Desde a noite de segunda-feira, a Copel vem reduzindo o número de consumidores desligados à medida que as equipes concluem os reparos. Cambé permanece entre os municípios onde ainda existem imóveis aguardando a normalização completa do serviço.

A orientação aos moradores que continuam sem energia é manter o registro da ocorrência junto aos canais oficiais da companhia, principalmente quando imóveis vizinhos já tiveram o fornecimento normalizado.

O Portal Cambé acompanha a situação e seguirá atualizando os números conforme novas informações forem divulgadas. Moradores que ainda estiverem sem energia podem contar nos comentários qual bairro foi afetado e compartilhar esta notícia para que a informação chegue a outras famílias da cidade.