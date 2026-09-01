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Candidatos à Presidência realizam agendas diversas em todo o país nesta terça-feira

Candidatos à Presidência cumprem agendas com visitas, entrevistas e debates sobre saúde, educação e trabalho em diversas cidades do país.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Na terça-feira (1º), os candidatos à Presidência da República cumpriram compromissos variados, incluindo visitas a instituições, entrevistas à imprensa e encontros com representantes da sociedade civil. Entre as atividades, estiveram caminhadas, panfletagens e discussões sobre temas como saúde, educação e direitos trabalhistas.

Ronaldo Caiado (PSD) esteve na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde anunciou o programa “Agiliza SUS” para diminuir as filas de cirurgias eletivas. O candidato defendeu a ampliação do atendimento por meio de parcerias entre hospitais públicos, filantrópicos, Santas Casas e a rede privada, priorizando casos mais graves. Caiado também propôs limitar despesas obrigatórias a 50% do PIB.

Rui Costa Pimenta (PCO) realizou panfletagem na Universidade de Brasília e concedeu entrevista ao portal Metrópoles. Samara Martins (UP) e Clariana Barão (DC) não tiveram agenda pública registrada. Wilson Grassi (Democrata) participou de entrevistas em Brasília e criticou a decisão do TSE que suspendeu sua campanha digital.

Augusto Cury (Avante) esteve em Cachoeirinha (RS) e visitou a Expointer, defendendo o respeito à diversidade de ideias. Ele também participou da inauguração da Casa Cury do Brasil, em Belo Horizonte. Edmilson Costa (PCB) fez caminhada pelo centro de São Paulo.

Hertz Dias (PSTU) realizou atividades em Santa Cruz do Sul (RS), defendendo a redução da jornada de trabalho sem corte de direitos, e criticou a escala 6×1. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) não tiveram compromissos públicos divulgados.

Renan Santos (Missão) participou de ato no centro de São Paulo após entrevista sobre a retomada de sua campanha digital. Romeu Zema (Novo) esteve em Joinville (SC), onde participou da abertura da Semana da Pátria, visitou escola referência no Ideb e conversou com empresários locais, ressaltando a importância do acompanhamento na educação.

A cobertura das agendas dos candidatos segue ordem alfabética rotativa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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##saude#agenda eleitoral#candidatos#Educação#Eleições#Politica#Presidência#Trabalho
Redação Portal Cambé
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