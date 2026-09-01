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Governo avalia medidas para regulamentação das apostas eletrônicas no Brasil

Governo reúne sociedade civil e avalia medidas para regulamentar apostas eletrônicas. Decisão sobre bets deve ser anunciada em breve.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu representantes da sociedade civil nesta terça-feira (1º), no Palácio do Planalto, em Brasília, para debater o cenário das apostas eletrônicas, conhecidas como bets. O encontro faz parte do processo de escuta antes de uma decisão definitiva do governo sobre o tema.

Durante a reunião, participaram entidades de proteção à criança, especialistas em saúde, representantes do comércio, setores econômicos e do meio artístico. O governo ouviu relatos sobre os impactos negativos das apostas online, incluindo casos de endividamento familiar, prejuízos ao comércio e preocupações com a saúde pública.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou dados do Sistema Único de Saúde (SUS) que mostram um aumento expressivo na procura por atendimento de pessoas com dependência em apostas. Segundo ele, o número de atendimentos mensais subiu de 600 para 100 mil, sendo 55% do público formado por mulheres.

Também foi sugerida a criação de uma secretaria extraordinária para combater as apostas ilegais no país. O presidente Lula destacou que, apesar de ser contrário às bets, qualquer decisão precisa considerar os efeitos políticos, sociais e econômicos. Ele não descartou a possibilidade de adotar medidas mais rigorosas para enfrentar o problema.

Dados apresentados no encontro indicam que, entre outubro de 2024 e março de 2026, as famílias brasileiras perderam R$ 62,5 bilhões em apostas, valor que representa 0,68% da Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias. No mesmo período, as bets movimentaram quase R$ 351 bilhões em transações via Pix.

O governo deve anunciar em breve qual será a posição oficial sobre a regulamentação ou restrição das apostas eletrônicas no Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#apostas eletrônicas#bets#economia#GOVERNO FEDERAL#lula#regulamentação#saude publica#sociedade civil
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