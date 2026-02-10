terça-feira, fevereiro 10, 2026

Adapar Adota Medidas para Evitar Caruru-Gigante

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Foto: Adapar

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) está implementando medidas estratégicas para impedir a introdução do Caruru-Gigante no estado. A ação ocorre após a planta ter sido identificada pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) em São José do Rio Preto, São Paulo.

Importância das Medidas de Prevenção

A presença do Caruru-Gigante representa uma ameaça significativa à agricultura local, podendo afetar a produtividade das lavouras. Por isso, a Adapar está tomando ações preventivas, orientando produtores rurais sobre práticas adequadas de monitoramento e controle.

Colaboração com Produtores

A colaboração com agricultores é essencial para o sucesso das medidas. A Adapar destaca a importância do engajamento dos produtores na identificação precoce da planta e no uso de técnicas de manejo sustentável.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

