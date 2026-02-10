Um pedido de vista feito pelo deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) adiou a análise do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que estava em pauta no Congresso Nacional nesta terça-feira (10).

Suspensão da Reunião do Parlasul

Com o pedido de vista, a reunião da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) foi suspensa. O encontro está previsto para ser retomado em 24 de fevereiro, quando a votação do relatório apresentado pelo presidente do colegiado, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), deverá ocorrer.

Aspectos do Acordo

No relatório, o deputado Chinaglia ressaltou que o acordo visa criar uma ampla área de livre comércio entre os blocos, com uma redução gradual de tarifas. Além disso, o acordo prevê a preservação de setores considerados sensíveis, salvaguardas e mecanismos para solução de controvérsias.

Impactos Econômicos

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e vice-presidente da Representação, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), destacou os potenciais impactos econômicos do acordo. Segundo ele, há uma expectativa de concluir a votação do relatório logo após o carnaval, para então encaminhar o texto ao Plenário da Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao Senado.

