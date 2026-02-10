terça-feira, fevereiro 10, 2026

Pedido de Vista Adia Votação de Acordo Mercosul-UE

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© União Europeia/Mercosul

Um pedido de vista feito pelo deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) adiou a análise do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que estava em pauta no Congresso Nacional nesta terça-feira (10).

Suspensão da Reunião do Parlasul

Com o pedido de vista, a reunião da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) foi suspensa. O encontro está previsto para ser retomado em 24 de fevereiro, quando a votação do relatório apresentado pelo presidente do colegiado, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), deverá ocorrer.

Aspectos do Acordo

No relatório, o deputado Chinaglia ressaltou que o acordo visa criar uma ampla área de livre comércio entre os blocos, com uma redução gradual de tarifas. Além disso, o acordo prevê a preservação de setores considerados sensíveis, salvaguardas e mecanismos para solução de controvérsias.

Impactos Econômicos

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e vice-presidente da Representação, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), destacou os potenciais impactos econômicos do acordo. Segundo ele, há uma expectativa de concluir a votação do relatório logo após o carnaval, para então encaminhar o texto ao Plenário da Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao Senado.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

PRF prende em Cambé homem por contrabando de cigarros eletrônicos
Adapar Adota Medidas para Evitar Caruru-Gigante
O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

