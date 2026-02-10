terça-feira, fevereiro 10, 2026

PRF prende em Cambé homem por contrabando de cigarros eletrônicos

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, por volta das 20h desta segunda-feira, um homem de 51 anos, morador de Juazeiro, pelo crime de contrabando, no município de Cambé, no Norte do Paraná.

Segundo as informações repassadas pela PRF, o suspeito transportava uma carga de cigarros eletrônicos, conhecida popularmente como vapes, adquirida no Paraguai. O material tinha como destino final a cidade de São Paulo.

Após a abordagem e a constatação da irregularidade, o homem foi detido e a carga apreendida. A Receita Federal de Londrina ficará responsável pela contagem oficial do material, porém, de forma preliminar, a estimativa é de que o carregamento contenha pelo menos 1.000 unidades de cigarros eletrônicos.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes, e o suspeito permanece à disposição da Justiça. A PRF reforça que o contrabando é crime previsto em lei e que as fiscalizações seguem intensificadas nas rodovias da região.

