Workshop sobre Equações Diferenciais Parciais acontece na UEL

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
JANAINA LIBORIO DE AVILA

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) sedia, nos dias 26 e 27 de outubro, o Mini Workshop on PDEs (MWPDE), organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional. O evento reúne pesquisadores, docentes e estudantes de diferentes regiões do Brasil com o objetivo de discutir os avanços em Equações Diferenciais Parciais (EDPs).

Objetivos do Evento

De acordo com o professor Marcio Jorge da Silva, do Departamento de Matemática e integrante da comissão organizadora, o evento visa consolidar um espaço de excelência científica no Paraná. Além disso, busca estimular a troca de experiências e a construção de redes colaborativas em EDPs e suas aplicações interdisciplinares. O MWPDE é um fórum estratégico para divulgar pesquisas de qualidade e aproximar grupos nacionais e internacionais em um ambiente de cooperação científica.

Programação e Participação

O evento contará com palestras de pesquisadores de diversas instituições do Brasil e do exterior, além de sessões de pôsteres para apresentação de trabalhos. A programação completa pode ser acessada no site oficial do evento, e as inscrições estão abertas até o dia 25 de outubro. Interessados podem obter mais informações pelo e-mail mwpde@uel.br.

Apoio e Realização

O MWPDE é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional da UEL, com o apoio da Fundação Araucária e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI). O evento faz parte de um histórico de encontros promovidos pelo Departamento de Matemática da UEL, visando a integração da comunidade científica na área de Equações Diferenciais e Sistemas Dinâmicos.

Fonte: https://operobal.uel.br

