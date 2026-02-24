quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Estado Distribui Mais de 6 Milhões de Insumos para Saúde em 2026

Paraná Geral
Estado já distribuiu mais de 6 milhões de insumos em 2026 para as 22 Regionais de SaúdeFoto: SESA

O governo estadual alcançou uma marca expressiva em 2026 ao distribuir mais de 6 milhões de insumos para as 22 Regionais de Saúde. Essa iniciativa assegura a continuidade do abastecimento, beneficiando tanto a rede de hemonúcleos quanto as unidades hospitalares sob gestão estadual.

Investimentos na Saúde

Para garantir o fornecimento adequado de insumos, foram investidos mais de R$ 15 milhões. Esse montante é fundamental para manter a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Impacto nas Regionais

As 22 Regionais de Saúde se beneficiam diretamente dessa distribuição massiva. A medida visa não apenas a manutenção, mas também a melhoria contínua dos serviços de saúde, garantindo que os recursos cheguem a todas as áreas necessitadas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

