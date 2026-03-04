Uso de Veículo Oficial por Secretário de Cultura é Esclarecido

O Secretário de Cultura recentemente veio a público para esclarecer o uso de um veículo oficial em uma agência particular. A situação gerou questionamentos na comunidade, levando à necessidade de um comunicado oficial para explicar os motivos e as circunstâncias envolvidas.

Contexto do Uso do Veículo

O incidente ocorreu quando o veículo foi visto em uma agência particular, levantando dúvidas sobre a adequação de seu uso. O Secretário destacou que a utilização se deu dentro de um contexto oficial e que todas as normativas vigentes foram respeitadas.

Repercussão na Comunidade

A presença do veículo levantou discussões entre os moradores, que buscaram entender a conformidade do ato. O esclarecimento do Secretário visou tranquilizar a população sobre a transparência e a legalidade das ações do órgão.

