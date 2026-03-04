spot_img
Estado libera R$ 9,8 milhões para Hospital da Providência em Apucarana

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
O governo estadual anunciou a liberação de R$ 9,8 milhões destinados à aquisição de equipamentos para o Hospital da Providência, localizado em Apucarana. Este investimento visa melhorar a capacidade operacional do centro cirúrgico da instituição.

Impacto na Saúde Local

Com os novos recursos, o hospital poderá expandir seus serviços em diversas especialidades, incluindo cirurgia oncológica, geral, urológica, neurocirurgia e ortopédica. Esta melhoria é esperada para aumentar a eficiência e a qualidade dos atendimentos prestados à população.

Benefícios Diretos para Pacientes

A introdução de novos equipamentos permitirá a realização de procedimentos mais complexos e com maior frequência, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e aumentando a capacidade de atendimento do hospital.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Artigos Populares