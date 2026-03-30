Saúde de Londrina Recebe Importante Doação para Assistência Materno-Infantil

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina foi contemplada com a doação de 108 equipamentos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A entrega, realizada nesta segunda-feira (30), visa melhorar a qualidade dos serviços de saúde materno-infantil na cidade.

Equipamentos e Impacto nos Serviços

Os equipamentos doados, avaliados em cerca de R$ 300 mil, incluem itens como antropômetros, detectores fetais de mesa e incubadoras. Eles serão destinados a Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Maternidade Municipal, Samu e Pronto Atendimento Infantil (PAI), fortalecendo a estrutura para atendimentos de pré-natal e acompanhamento de gestantes e crianças.

Apoio da Comunidade e Parcerias

A iniciativa foi saudada pela secretária de Saúde, Vivian Feijó, que destacou a importância da colaboração entre a sociedade civil e o poder público. Daniel Fermino da Silva, presidente da igreja em Londrina, frisou o compromisso da instituição com o bem-estar social, além das questões espirituais.

Planejamento e Futuro da Saúde Materno-Infantil

Priscila Colmiran, coordenadora do Ciclo Saúde da Mulher, apresentou o impacto positivo que a doação terá na infraestrutura de saúde materno-infantil. O gerente da Maternidade Municipal, Leandro Feijó Sonnberger, reforçou o valor das melhorias proporcionadas por parcerias solidárias.