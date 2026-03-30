Curitiba Celebra 333 Anos com Museu da Limpeza, o Primeiro do Brasil

Curitiba comemora 333 anos com a inauguração do primeiro Museu da Limpeza do Brasil, uma iniciativa que busca homenagear os profissionais do setor e destacar a importância dessa atividade essencial no contexto cultural e social.

Iniciativa Inédita e Interativa

O museu se diferencia por utilizar recursos digitais e totens interativos que permitem ao público explorar a história e evolução da limpeza de maneira envolvente. Essa abordagem tecnológica visa tornar a visita mais dinâmica e educativa.

Reconhecimento e Valorização

Além de prestar homenagem aos profissionais da limpeza, o museu também serve como um espaço de reflexão sobre a relevância dessa atividade, muitas vezes subestimada, e seu papel vital na sociedade.