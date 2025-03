Sanepar suspende manobras operacionais em Cambé e Londrina e anuncia interligação da nova adutora

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) anunciou que suspendeu temporariamente as manobras operacionais compensatórias previstas para Londrina e Cambé neste fim de semana. A decisão ocorreu após análise feita nesta sexta-feira (14), que indicou consumo próximo da normalidade nos reservatórios das duas cidades.

No entanto, na próxima terça-feira (18), haverá a interligação da nova Adutora da Sergipe ao Centro de Reservação Maria Lúcia, em Londrina, o que causará interrupção no abastecimento de água na região Oeste da cidade. O serviço está previsto para ocorrer entre 8h e 18h, com normalização gradual do abastecimento entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira (19).

A nova adutora, que inclui 5,4 quilômetros de tubulação e uma estação elevatória de água tratada, tem investimento total de R$ 26,934 milhões. Inicialmente planejada para agosto de 2025, a obra teve seu cronograma antecipado para abril devido à alta demanda de consumo, acelerada pelas altas temperaturas.

De acordo com Antonio Gil Gameiro, gerente geral da Sanepar na região Nordeste, após a interligação serão necessárias diversas lavagens da adutora para garantir os padrões de potabilidade exigidos pela Portaria de Consolidação 5/2017, do Ministério da Saúde. Esse processo visa reduzir a turbidez da água, medida em unidades de turbidez nefelométrica (NTU), para o valor regulamentar de 5 NTU.

“Começamos com uma turbidez de 280 NTU e atualmente já estamos com 18 NTU. Vamos seguir com as descargas e lavagens até atingir o padrão exigido”, afirmou Gameiro.

Entre os bairros afetados pela interrupção estão Para a interligação da nova Adutora da Sergipe no Centro de Reservação Maria Lúcia, na terça-feira (18), será necessário interromper o abastecimento de água nos seguintes bairros: Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Residencial Severo de Rudin Canziani, Jardim Hirata, Conjunto Habitacional Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jardim Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardins Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, e Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, Conjunto Habitacional Santiago, Conjunto Habitacional Santiago 2, Jardins São Tomás, Das Américas, Império do Sol, Residencial Itamaraty, Jardins Holanda 2, Coliseu, dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Conjunto Habitacional Garça Real, Jardim Leonor, Condomínio Residencial Ana Terra, Parque Industrial Cacique, Parque Industrial Horácio Sabino, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1 e 2, Jardim Maria Lucia, Residencial Santa Rita do 1 ao 7, Conjunto Habitacional Morumbi, Jardim Leste Oeste e Jardim São Francisco de Assis e áreas adjacentes.

Atualmente, a Sanepar mantém investimentos que ultrapassam R$ 164 milhões em obras de ampliação dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto nas cidades de Londrina e Cambé. A companhia reforça seu compromisso com a qualidade, mantendo laboratórios acreditados pelo Inmetro, que asseguram a confiabilidade dos resultados das análises realizadas regularmente.