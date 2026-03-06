Grupo Samba Pé Vermelho Anima Feira da Saul Elkind com Show Aberto

A Feira Livre da Saul Elkind, na zona norte de Londrina, será palco de muita música e alegria neste domingo (8). O projeto 'Samba dá Voltas' traz o grupo Samba Pé Vermelho para uma apresentação especial, convidando o público a celebrar o samba enquanto visita o tradicional comércio a céu aberto. O evento é gratuito e começa às 10h, na altura do número 1.079 da avenida.

Atração Musical e Convidados Especiais

O grupo promete animar o público com uma roda de samba descontraída e interativa, apresentando músicas de grandes nomes do samba brasileiro, como Cartola e Paulinho da Viola. Cícero de Souza, cantor e compositor londrinense, é o convidado especial do evento, enriquecendo a apresentação com sua voz marcante e repertório diversificado.

Programação e Estrutura do Evento

A apresentação, com duração de cerca de uma hora, contará com uma variedade de instrumentos típicos do samba, como violão de sete cordas, cavaquinho e pandeiro. A produtora do projeto, Beatriz Amaro, destaca que o show começa com uma batucada intensa para atrair o público, seguindo com sambas e pot-pourris que promovem a interação e a energia coletiva da feira.

Sobre o Projeto 'Samba dá Voltas'

O projeto cultural é financiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e planeja realizar seis apresentações ao longo do ano em diferentes locais de Londrina, como a Universidade Estadual de Londrina e a Concha Acústica. A iniciativa busca levar a cultura do samba para a comunidade, valorizando sua importância como gênero musical e expressão cultural.

A Feira da Saul Elkind

Conhecida como Feira do Cincão, a Feira Livre da Saul Elkind é um dos maiores eventos culturais de Londrina. Desde os anos 1980, a feira ocorre todos os domingos, reunindo milhares de visitantes em suas diversas barracas de produtos. É um espaço de socialização e preservação cultural, que reflete as tradições e diversidades da região.

