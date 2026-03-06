spot_img
Paciente Inicia Fisioterapia após Aplicação de Tratamento Inovador

Saúde
Redação Portal Cambé
Secretaria da Saúde

Um paciente que recebeu um tratamento inovador no Hospital do Trabalhador começou a fisioterapia no Hospital de Reabilitação. A iniciativa faz parte de um atendimento multidisciplinar que busca oferecer cuidado integral e humanizado.

Recuperação e Tratamento

Após sofrer um acidente doméstico que resultou em uma fratura na coluna, o paciente foi submetido à aplicação de um tratamento inovador. Com isso, iniciou-se um processo de recuperação que envolve a fisioterapia como um dos pilares fundamentais.

Primeiros Resultados

Na primeira sessão de fisioterapia, o paciente demonstrou notável força de vontade. Com o auxílio de barras, conseguiu ficar em pé, surpreendendo a equipe médica e indicando um progresso promissor em sua recuperação.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

