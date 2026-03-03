Renato Gaúcho Assume o Comando do Vasco da Gama

O Vasco da Gama anunciou oficialmente, na noite de terça-feira (3), a contratação de Renato Gaúcho como o novo técnico da equipe de futebol masculino. Esta será a terceira vez que Renato comandará o time de São Januário.
Contrato e Expectativas
Renato Gaúcho assinou um contrato com validade até o final de 2026, marcando o início de mais um capítulo de sua trajetória no Vasco. A expectativa é que o treinador traga sua experiência e liderança para alavancar o desempenho da equipe nos próximos campeonatos.
Chegada da Nova Comissão Técnica
Além de Renato Gaúcho, a nova comissão técnica do Vasco contará com os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Essa equipe chega com a missão de revitalizar o elenco e buscar melhores resultados na temporada.
Substituição e Histórico Recente
Renato Gaúcho substitui Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca. Antes de retornar ao Vasco, Renato teve uma passagem pelo Fluminense em 2025, demonstrando sua constante presença no cenário do futebol carioca.
Próximos Passos
A apresentação oficial de Renato Gaúcho no Vasco da Gama está agendada para a quarta-feira (04/03), quando ele comandará seu primeiro treinamento no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa. Os torcedores aguardam ansiosos por sua estreia no comando do time.