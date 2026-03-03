Paraná Mobiliza Municípios para Valorização do Protagonismo Feminino

O Estado do Paraná está promovendo uma iniciativa significativa para reforçar a liderança feminina. Nesta terça-feira (3), o governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou do evento 'Paraná Unido pelas Mulheres – As Protagonistas', realizado no Teatro Guaíra. A ação busca posicionar o Paraná como referência na valorização e na representatividade feminina.

Evento no Teatro Guaíra

O evento contou com a presença de diversas lideranças femininas e representantes de municípios paranaenses. O objetivo foi discutir e promover políticas que fortaleçam a participação das mulheres em diferentes esferas da sociedade.

Fortalecimento da Liderança Feminina

A iniciativa busca não apenas valorizar, mas também incentivar o protagonismo das mulheres em papéis de liderança. Esta mobilização é um passo importante para garantir que as vozes femininas sejam ouvidas e respeitadas em todo o Estado.

