Escola José Hosken de Novaes Será Reconstruída na Zona Oeste de Londrina

A Prefeitura de Londrina anunciou a reconstrução da Escola Municipal Doutor José Hosken de Novaes, localizada no Jardim Bandeirantes, zona oeste da cidade. O prefeito Tiago Amaral visitou a escola nesta segunda-feira (9) para confirmar o início das obras que substituirão a estrutura atual por um novo edifício moderno e mais amplo.

Investimento e Financiamento

O projeto de reconstrução conta com um investimento de R$ 9.848.684,07, provenientes do governo estadual por meio da Secretaria das Cidades (SECID) e do Programa de Transferências Voluntárias. A deputada federal Luísa Canziani e o deputado federal Filipe Barros foram fundamentais na articulação para a obtenção dos recursos.

Histórico da Escola

A Escola José Hosken de Novaes foi inaugurada em 1969 e passou por diversas transformações ao longo dos anos. Inicialmente, funcionou como um núcleo educacional mantido pelo município e, posteriormente, tornou-se uma escola estadual até 2009, quando iniciou o processo de municipalização.

Impacto na Comunidade

Atualmente, a escola atende 231 alunos, oferecendo Educação Infantil e Ensino Fundamental. A reconstrução da unidade é vista como um marco importante para a comunidade, proporcionando um ambiente de aprendizado mais seguro e adequado para alunos e professores.

Planejamento da Nova Estrutura

A nova edificação contará com dois pavimentos, uma quadra coberta, biblioteca, além de áreas administrativas e salas