Realocação de Alunos é Planejada Após Incêndio em Escola de Paranaguá

Após o incêndio ocorrido no Instituto de Educação de Paranaguá, autoridades e representantes da educação se mobilizam para garantir a continuidade das aulas. A Secretaria de Estado da Educação (SEED) está coordenando esforços para realocar os estudantes afetados pelo incidente.

Ações Imediatas das Autoridades

No domingo, dia 5, a direção da escola, juntamente com representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), estiveram presentes no local do incidente. Equipes da Defesa Civil também participaram das atividades de avaliação dos danos.

Investigação do Incêndio

As Polícias Civil e Científica estão conduzindo investigações para determinar as causas do incêndio. Até o momento, não há informações conclusivas sobre a origem do fogo ou sobre possíveis responsáveis.