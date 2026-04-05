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Realocação de Alunos é Planejada Após Incêndio em Escola de Paranaguá

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 5 de abril de 2026 20:44

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Após o incêndio ocorrido no Instituto de Educação de Paranaguá, autoridades e representantes da educação se mobilizam para garantir a continuidade das aulas. A Secretaria de Estado da Educação (SEED) está coordenando esforços para realocar os estudantes afetados pelo incidente.

Ações Imediatas das Autoridades

No domingo, dia 5, a direção da escola, juntamente com representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), estiveram presentes no local do incidente. Equipes da Defesa Civil também participaram das atividades de avaliação dos danos.

Investigação do Incêndio

As Polícias Civil e Científica estão conduzindo investigações para determinar as causas do incêndio. Até o momento, não há informações conclusivas sobre a origem do fogo ou sobre possíveis responsáveis.

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