Governador Ratinho Junior Entrega Residencial em Ponta Grossa com 220 Casas

Governo do Estado do Paraná

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, fará a entrega de um novo conjunto residencial em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, nesta terça-feira (3 de março). O projeto, que conta com 220 casas, recebeu um investimento significativo do Governo do Estado.

Investimento no Programa Casa Fácil

Por meio da Cohapar, foram investidos R$ 4,3 milhões para auxiliar 210 famílias a cobrir o valor de entrada das casas, como parte do programa Casa Fácil. Essa iniciativa visa facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda.

Parcerias e Localização

O projeto CampoBello Gold-2 é resultado de uma parceria entre a construtora Rottas Ltda e o programa federal Minha Casa, Minha Vida. O residencial está localizado na Rua Arno Wolf, próximo ao número 933, na Colônia Dona Luiza, em Ponta Grossa.

Cerimônia de Entrega

A cerimônia de entrega está agendada para as 9 horas da manhã, marcando um importante passo para a habitação na região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

