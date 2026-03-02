spot_img
Paraná Inicia Cadastro do Cuidador para Fortalecer Apoio aos Idosos

Redação Portal Cambé
O governo do Paraná lançou uma nova iniciativa destinada a melhorar o suporte às pessoas idosas: o Cadastro do Cuidador. O anúncio foi realizado durante o III Seminário Paraná Amigo da Pessoa Idosa, um evento que reúne especialistas para discutir políticas voltadas ao envelhecimento populacional.

Iniciativa Governamental

O vice-governador Darci Piana destacou a importância deste cadastro durante a abertura do seminário. O objetivo principal é aumentar a cooperação técnica e implementar boas práticas que beneficiem os idosos no estado.

Cooperação Internacional

Além de especialistas nacionais, o seminário conta com a presença de profissionais internacionais que compartilham experiências e estratégias eficazes para o cuidado da população idosa.

Boas Práticas

Durante o evento, são discutidas diversas boas práticas que podem ser adotadas pelas instituições para melhorar a qualidade de vida dos idosos, com foco na personalização do cuidado e na formação de cuidadores qualificados.

