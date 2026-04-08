Prevenção a Escorpiões: Londrina Intensifica Ações Diante de Crescente Notificações

A cidade de Londrina enfrenta um aumento significativo nas notificações relacionadas a escorpiões, levando a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a reforçar as orientações de prevenção e tratamento. Em 2026, até o início de abril, foram registradas 632 ocorrências, das quais 117 resultaram em acidentes. O aumento no número de casos destaca a importância das ações preventivas e da conscientização da população.

Distribuição Geográfica dos Casos

As regiões oeste e leste de Londrina são as mais afetadas, concentrando 29,2% e 25,3% das notificações, respectivamente. As regiões sul e rural apresentam menor incidência de casos. Este padrão se mantém semelhante ao de 2025, evidenciando uma tendência geográfica que requer atenção contínua.

Ações de Prevenção e Controle

Para enfrentar o aumento das notificações, a Vigilância Ambiental intensificou suas atividades, especialmente nas áreas com maior incidência. Equipes realizam vistorias e orientam moradores sobre medidas de controle. Além disso, mais de 700 abrigos foram instalados em locais estratégicos para monitorar e reduzir a população de escorpiões na área urbana.

Importância do Monitoramento

Os abrigos não apenas monitoram, mas também ajudam a controlar a população de escorpiões. Por exemplo, no Cemitério Municipal Padre Anchieta, a presença desses animais foi reduzida em mais de 90% após a instalação dos dispositivos.

Espécies e Hábitos dos Escorpiões

Em Londrina, as espécies mais comuns são o escorpião marrom (Tityus bahiensis), o escorpião amarelo (Tityus serrulatus) e o escorpião preto (Bothiurus sp). O escorpião amarelo e o marrom são os mais perigosos, especialmente para crianças e idosos, devido à toxicidade de seu veneno. Esses animais são noturnos e preferem ambientes escuros e úmidos.

Medidas Preventivas

Para prevenir acidentes com escorpiões, é fundamental manter o ambiente limpo, evitando o acúmulo de entulhos e lixo, que atraem as baratas, principal alimento dos escorpiões. A colaboração dos moradores é essencial para o sucesso das ações de controle e prevenção.