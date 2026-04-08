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Paraná Expande Triagem Neonatal para Diagnóstico Precoce de 51 Doenças

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 8 de abril de 2026 16:08

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O estado do Paraná está dando um passo significativo na área da saúde ao ampliar o programa de triagem neonatal. A Secretaria Estadual da Saúde anunciou um investimento de R$ 67,3 milhões nos próximos quatro anos, visando incluir o rastreio de até 51 doenças. Esta medida será implementada de forma gradual, ainda no primeiro semestre deste ano.

Fortalecimento da Saúde Materno-Infantil

A iniciativa é parte de um esforço para fortalecer a rede de atenção à saúde materno-infantil no estado. Com a ampliação do rastreio neonatal, espera-se aumentar as chances de diagnóstico precoce, permitindo que tratamentos oportunos sejam iniciados mais rapidamente.

Impacto Esperado

O programa de triagem neonatal expandido tem o potencial de transformar a abordagem de saúde infantil no Paraná. Ao identificar um maior número de doenças precocemente, o estado pode melhorar significativamente os resultados de saúde de recém-nascidos e reduzir complicações a longo prazo.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

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