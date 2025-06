Prefeitura de Cambé assina ordem de serviço para reconstrução de ponte entre Jardim Santo Amaro e Jardim São Paulo

Obra terá investimento de R$ 3 milhões com recursos próprios e prazo contratual de 300 dias

Na tarde desta sexta-feira (6), a Prefeitura de Cambé oficializou a assinatura da ordem de serviço para início das obras de reconstrução da ponte que liga o Jardim Santo Amaro ao Jardim São Paulo, na Avenida Bernardino de Campos. A medida atende a uma demanda histórica da população local e visa melhorar significativamente a mobilidade urbana da região.

Durante o evento, o prefeito Conrado Scheller destacou a importância da obra para os moradores e para quem transita diariamente pelo local. Segundo ele, a ponte sempre foi prometida por gestões anteriores, mas agora a administração municipal está efetivamente concretizando o projeto.

“A população esperava há anos por essa obra. Estamos aqui mostrando que, quando anunciamos algo, cumprimos. É um processo que envolve tempo, licitações, projetos e licenças ambientais, mas a ponte será reconstruída com melhorias importantes”, afirmou Scheller.

Entre as melhorias previstas estão o alargamento da faixa de pedestres, maior área de passagem de veículos e nova estrutura de drenagem. O objetivo é evitar que as águas da chuva transbordem sobre a ponte, como ocorria anteriormente, garantindo maior segurança e durabilidade à estrutura.

O investimento total é de R$ 3 milhões, oriundos exclusivamente dos cofres municipais. O prefeito ressaltou que o bom uso dos recursos públicos tem sido uma prioridade da gestão. “Sabemos economizar e valorizar o dinheiro do cidadão. Quando há respeito com o dinheiro público, há espaço para investimentos como este, que representa a 45ª obra do nosso governo”, declarou.

O prazo contratual para conclusão da ponte é de 300 dias. No entanto, Scheller lembrou que fatores climáticos e eventuais contratempos da empresa executora podem impactar o cronograma. Ainda assim, ele demonstrou confiança no cumprimento do prazo por parte da contratada.

A reconstrução da ponte é considerada estratégica para o desenvolvimento urbano da cidade, facilitando o deslocamento entre bairros e promovendo melhorias na infraestrutura de trânsito.