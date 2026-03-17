Polícia Militar do Paraná Confirma Maus-Tratos a Animais e Apreende Drogas em Umuarama

A Polícia Militar do Paraná realizou uma operação significativa nesta segunda-feira (16), por meio do 25º Batalhão, no bairro Dom Bosco, em Umuarama. A ação resultou na apreensão de substâncias ilegais, munições e na identificação de maus-tratos a animais.

Denúncia de Rinha de Galos

Durante o patrulhamento, uma denúncia anônima alertou os policiais sobre uma possível rinha de galos. No local, foram encontrados 68 aves, incluindo 36 galos, 4 galinhas e 28 filhotes, muitos em condições que indicavam maus-tratos. A Polícia Ambiental foi acionada para lidar com a situação.

Apreensão de Drogas e Munições

No mesmo local, os policiais apreenderam 7,521 kg de maconha, distribuídos em tabletes, além de 44 munições de diversos calibres, como 9mm e .38. Balanças de precisão e cinco celulares também foram confiscados.

Procedimentos Judiciais

O suspeito foi preso e levado à 7ª Subdivisão Policial, junto com o material apreendido. As autoridades irão conduzir investigações sobre tráfico de drogas e maus-tratos a animais.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br