Estado Anuncia Construção do AME Curitiba com Investimento de R$ 22,5 Milhões

O governo estadual anunciou a construção de um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Curitiba, com um investimento de R$ 22,5 milhões. A obra será realizada no espaço externo do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, ampliando a oferta de serviços de saúde especializados na região.

Estrutura do Novo AME

O projeto do AME Curitiba prevê a construção de uma área total de 2.046,12 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos. A nova unidade contará com 22 consultórios e oferecerá atendimento em 19 especialidades médicas, contribuindo para a melhoria do atendimento à população.

Parceria e Investimento

A obra será financiada através de um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que fará o repasse dos recursos de forma direta para a prefeitura, permitindo uma gestão eficiente dos fundos destinados ao projeto.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br