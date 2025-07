Polícia Federal realiza operação contra desvio de verbas públicas em Cambé e outros estados

Cambé, 29 de julho de 2025 – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação Korban, com o objetivo de investigar um esquema de desvio de recursos públicos destinados à realização de jogos estudantis digitais no Brasil. A cidade de Cambé, no Paraná, foi um dos alvos da ação, que se estendeu também pelos estados do Acre, Goiás e o Distrito Federal.

Logo nas primeiras horas da manhã, agentes federais saíram da sede da PF e se dirigiram a um imóvel localizado em um prédio novo de alto padrão na Avenida Canadá, região central de Cambé. No local, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Durante a diligência, foi apreendido um telefone celular pertencente ao morador do apartamento, que, segundo as investigações, possui ligação direta com a fraude em apuração.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em todo o país. As investigações apontam o repasse de aproximadamente R$ 15 milhões em recursos públicos para uma associação sediada em Brasília. A verba, que deveria ter sido utilizada para a promoção de eventos relacionados a jogos digitais voltados ao público estudantil entre os anos de 2023 e 2024, teria sido desviada de sua finalidade.

De acordo com a Polícia Federal, o montante foi transferido por meio de termos de fomento firmados com o Ministério do Esporte e financiados com emendas parlamentares. A corporação esclareceu que nenhum parlamentar é alvo da operação.

Além da apreensão de documentos, celulares e equipamentos eletrônicos, a operação resultou na apreensão de veículos, imóveis e no bloqueio de contas bancárias pertencentes a empresas investigadas. O total de recursos e bens apreendidos chega a aproximadamente R$ 25 milhões.

A Operação Korban segue em andamento e busca identificar todos os envolvidos no esquema, bem como garantir a responsabilização dos agentes públicos e privados que tenham participado da fraude.