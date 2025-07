Polícia Militar de Cambé salva bebê recém-nascido em situação crítica no Jardim Santo Amaro

Na manhã desta terça-feira (29), uma equipe da Polícia Militar de Cambé, por meio da Rádio Patrulha (RPA), foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência de urgência no bairro Jardim Santo Amaro. Segundo relato da solicitante, seu bebê recém-nascido apresentava convulsões e havia perdido a consciência, colocando sua vida em risco.

Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Militar prestou os primeiros socorros ao bebê e deu suporte à família. Durante o atendimento inicial, a criança voltou a respirar e passou a chorar de forma contínua, demonstrando melhora no quadro clínico.

Devido à ausência de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) naquele momento e considerando a gravidade da situação, os policiais militares decidiram realizar o transporte imediato do recém-nascido até o Hospital Santa Casa de Cambé. A mãe e uma irmã da criança acompanharam o deslocamento.

Após a chegada ao hospital e o repasse da situação à equipe médica, a Polícia Militar lavrou o Boletim de Ocorrência e prosseguiu com o patrulhamento preventivo no município.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar de Cambé foi determinante para garantir a sobrevivência do bebê, reforçando o compromisso da corporação com a proteção da vida e o atendimento de emergências, mesmo fora do escopo convencional da atividade policial.