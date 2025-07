Cambé recebe oficinas para melhorar avaliação de políticas públicas em 2025

No dia 8 de agosto, a cidade de Cambé será sede de seis oficinas organizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O evento faz parte de um ciclo de capacitação promovido pela Escola de Gestão Pública, com foco na melhoria dos questionários usados para avaliar a administração pública municipal nas chamadas Prestações de Contas Anuais (PCA) de 2025.

As oficinas acontecerão das 8h30 às 17h, no Colégio do Sesi, no Jardim Morumbi. A ação tem o apoio da própria instituição de ensino e da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar). Cambé é um dos polos regionais escolhidos para o evento, que já passou por outras cidades do Paraná como Maringá, Ponta Grossa, Umuarama e Toledo.

O que será abordado

Durante o dia, serão oferecidas oficinas práticas voltadas para seis áreas específicas:

Administração Financeira

Assistência Social

Educação

Saúde

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Transparência e Relacionamento com o Cidadão

Essas áreas são avaliadas com base na metodologia do ProGov (Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo), um sistema implantado em 2022 que passou a analisar não só se o dinheiro público foi gasto corretamente, mas também se ele gerou resultados positivos para a população.

Público-alvo

As oficinas são voltadas principalmente para secretários municipais, gestores públicos e servidores que trabalham nessas seis áreas e que são responsáveis por preencher os questionários do TCE-PR. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma das oficinas. A prioridade é para profissionais de municípios da Região Norte do Paraná.

Sobre o ProGov

O ProGov mudou a forma como o TCE-PR avalia as contas dos prefeitos. Desde 2022, além de verificar se houve erros contábeis ou financeiros, o Tribunal também analisa se os serviços públicos estão funcionando bem e atendendo à população com qualidade.

Inclusive, se um município apresentar queda no desempenho em políticas públicas, isso poderá influenciar na aprovação ou reprovação das contas do prefeito.

Todas as informações sobre o ProGov, bem como os dados dos 399 municípios paranaenses nos últimos três anos, estão disponíveis em um painel interativo no site do TCE-PR.

Serviço

Evento: Oficinas do ProGov – Avaliação de Políticas Públicas na PCA 2025

Oficinas do ProGov – Avaliação de Políticas Públicas na PCA 2025 Data: 8 de agosto (sexta-feira)

8 de agosto (sexta-feira) Horário: 8h30 às 17h

8h30 às 17h Local: Colégio do SESI – Rua da Lapa, 160 – Jardim Morumbi – Cambé

Colégio do SESI – Rua da Lapa, 160 – Jardim Morumbi – Cambé Inscrições e informações: egp@tce.pr.gov.br | (41) 3350-1744 / 3350-1683