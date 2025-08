POLÍCIA CIVIL DE CAMBÉ REALIZA OPERAÇÃO EM LONDRINA EM INVESTIGAÇÃO SOBRE TRÁFICO E ARMAS

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, realizou uma operação de busca e apreensão na cidade de Londrina. As ações fazem parte de uma investigação em andamento que apura suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC), do Canil do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), da equipe do Choque Canil, além do Serviço Reservado da 11ª Companhia da Polícia Militar (P2) de Cambé.

Os alvos da operação incluíam imóveis relacionados a um youtuber investigado pelas autoridades. Durante as buscas, os cães farejadores indicaram diversos pontos com vestígios de substâncias entorpecentes. Apesar das marcações, nenhuma droga ou arma foi localizada pelos policiais.

De acordo com informações de um dos agentes, os sinais identificados pelos cães sugerem a presença anterior de entorpecentes nos locais, mas nada de ilícito foi encontrado no momento da ação.

A Polícia Civil de Cambé reforça que a operação integra um esforço contínuo no combate ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armas na região. As investigações seguem em andamento, e novas diligências poderão ser realizadas com base nas evidências já coletadas.