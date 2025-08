Londrina é superado pelo Ituano fora de casa e perde a vice-liderança da Série C

Itu (SP) – Em partida válida pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, realizada na noite desta segunda-feira (04/08), o Londrina Esporte Clube (LEC) foi derrotado pelo Ituano por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O único gol do jogo foi marcado por Gabriel Razera, aos 15 minutos do primeiro tempo.

O resultado coloca o Ituano com 20 pontos, na 10ª colocação, a apenas um ponto do G-8. Já o Londrina, com 26 pontos, caiu da vice-liderança para a quarta posição, interrompendo uma sequência de vitórias e perdendo a chance de se isolar na parte de cima da tabela.

PRIMEIRO TEMPO: DOMÍNIO DOS MANDANTES

A equipe paulista começou com maior volume de jogo. Antes de marcar, o Ituano já havia criado boas oportunidades com Gabriel Razera e Felipe Muranga. O gol veio após cruzamento preciso de Ramon, que encontrou Razera livre para cabecear no canto do goleiro Luiz Daniel.

O Ituano seguiu pressionando e teve chances de ampliar, enquanto o Londrina apresentava dificuldades na criação ofensiva. A única grande chance do time paranaense na etapa inicial foi aos 42 minutos, com Robson, que exigiu boa defesa do goleiro Vagner.

SEGUNDO TEMPO: LONDRINA PRESSIONA, MAS NÃO EMPATA

Na volta do intervalo, o Londrina tentou impor maior volume de jogo, buscando o empate. No entanto, esbarrou na boa postura defensiva do Ituano, que optou pelos contra-ataques.

As chances do LEC vieram com Iago Telles, Rikelmi e Lucas Marques, este último desperdiçando uma das principais oportunidades do jogo aos 21 minutos, finalizando por cima da meta adversária.

O Ituano se manteve sólido na marcação e conseguiu controlar o resultado até o apito final, garantindo uma vitória importante diante de sua torcida.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Pela 16ª rodada da Série C, o Ituano volta a campo no sábado (09/08), às 19h30, quando enfrenta o Confiança, novamente no Estádio Novelli Júnior. Já o Londrina recebe o Náutico, no domingo (10/08), às 11h, no Estádio do Café.

A derrota serve de alerta para o Tubarão, que, apesar da boa campanha até aqui, precisa manter a regularidade nas rodadas finais da primeira fase para garantir vaga no quadrangular decisivo da Série C.